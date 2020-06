Minder hellingen in Gent-Wevelgem

Het is nu al uitkijken naar 11 oktober. Dan wordt op de Grote Markt in Ieper het startschot gegeven van Gent-Wevelgem. Net zoals de vorige editie zal de finale in Overijse met beklimmingen van Hagaard, Hertstraat, Holstheide en Schavei behouden blijven. Wel wordt voor het parcours van de mannen de passage over Frans grondgebied volledig geschrapt. Daardoor verdwijnen er ook enkele hellingen, zoals Catsberg, Zwarte Berg en Vert Mont, en dus een pak hoogtemeters uit het parcours.

Om de wedstrijd toch van de nodige schifting te voorzien, wordt daarom een extra en dus derde passage op de Kemmelberg in het parcours opgenomen. Ook de Plugstreets en de Moeren blijven onderdeel van het wedstrijdverhaal. De elite mannen krijgen 283 kilometer voor de wielen en de elite vrouwen 142 kilometer.