Millecamps en D'Hooghe halen herinneringen op aan Maradona

De voetbal- en bij uitbreiding de hele wereld is in rouw na het overlijden van Diego Armando Maradona. De Argentijnse sportman van de eeuw stierf gisteren na een hartaanval. Ook in ons land wordt ontzet gereageerd.

Luc Millecamps stond in 1982 in de basis van de Rode Duivels, die met 1-0 wonnen van Argentinië. Michel D'Hooghe stond aan het hoofd van de medische dienst van FIFA, die Maradona na dopinggebruik naar huis moest sturen tijdens het WK van 1994.

Naast zijn begenadigde voetbaltalent, zal de wereld vooral de tragische figuur van Maradona onthouden. Opgejaagd door de pers verloor hij zich in een wereld van drank en drugs. Een van de dieptepunten was het WK in Amerika in 1994. Michel D'Hooghe moest hem dan naar huis sturen, nadat hij betrapt was op het gebruik van efedrine.

Michel D'Hooghe over Maradona