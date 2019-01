Milanov wint Vlaams kampioenschap kogelstoten

Philip Milanov heeft gisteren het Vlaams kampioenschap kogelstoten gewonnen. Echt verrassend is dat niet, maar hij sukkelt wel nog altijd met een voetblessure die hem ook weghield van het EK in Berlijn. Op 17 februari sluit hij al zijn indoorseizoen af op het Belgisch kampioenschap.

Milanov heeft er net een stage in Zuid-Afrika op zitten, en probeert in Gent een nieuwe werptechniek uit. Niet meteen met veel succes, want na drie worpen schakelt de Bruggeling over op zijn oude techniek. Uiteindelijk wint hij wel met 18m26, een centimeter onder zijn persoonlijk record. Milanov wil in de zomer bewijzen dat hij nog steeds absolute top is in het discuswerpen.

West-Vlaamse resultaten

Zaterdag al had Annelies Sarrazin het snelwandelen gedomineerd, en er was nog een andere Vlaams kampioen uit onze provincie, Matthijs Casteele, die de 3000m won in 8'31"77".

Hans Omey domineerde de 1500m, maar werd op het einde nog voorbijgesneld door Tim Van De Velde.

In het hoogspringen werd Giebe Algoet tweede (2m07), voor Emile Verdonck (2m04). Winnaar was Bram Ghuys met 2m10. Simon Versavel (FLAC) werd derde in het hinkstapspringen met 13m46.

Chloë Beaucarne liep naar een derde plaats op de 60m horden (8'47"). Op de 60m vlak was er een derde plaats voor Orphée Depuydt (7'53"), voor Hanne Calus en Sarah Rutjens. Hanne Claus (AVMO) werd wel tweede op de 200m (24'56") na Imke Vervaet (24'05")