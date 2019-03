Milanov tekent present in Slovakije

Hij zal er in open lucht deelnemen aan het discuswerpen, zijn geliefkoosde discipline, en het kogelstoten. De European Throwing Cup biedt de beste werpers van Europa (kogel, discus, speer, hamer) de kans zich te meten in competitie aangezien op het voorbije EK indoor alleen kogelstoten werd georganiseerd. De andere competities in het werpen worden niet in zaal gehouden. De 27-jarige Milanov heeft een Belgisch record in open lucht van 67m26. Zijn grootste triomf behaalde hij in 2015 met zilver op het WK in Peking. Een jaar later werd hij tweede op het EK in Amsterdam.