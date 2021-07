Mike Bronswijk wint Trofee van Vlaanderen

Hij haalde het in de spurt van een select groepje in een internationaal gezelschap van 122 deelnemers, met sterke delegaties uit Denemarken, Duitsland, Nederland en Amerika. Na vier van de negen ronden ontstond een kopgroep van zestien. Topfavoriet Maxim Delrue had twee ploegmaten mee van Gaverzicht-Be Okay, Jan Van Dijk, en Jelle Harteel. En er was nog Gaetan Verleyen uit Waregem, die probeerde te ontsnappen in de slotronde, maar tevergeefs. De zestien spurtten voor de zege, de Nederlander Mike Bronswijk was duidelijk de snelste voor twee Amerikanen, Klein en Simmons.