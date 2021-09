Miguel Van Damme weer hoopvol, maar 'te vroeg om over genezing te spreken'

Van Damme schrijft op sociale media dat momenteel alles goed verloopt en dat hij zich goed voelt. 'Maar we blijven voorzichtig om al te spreken over genezing. Want zo ver zitten we zeker nog niet.'

Hoopvol nieuws dus, zeker omdat het er een tijdje niet zo goed uitzag voor Van Damme. Hij kreeg zelfs te horen dat hij uitbehandeld was. 'Iedereen in mijn omgeving had het opgegeven. Dat zeiden ze me niet, maar aan hun gezichten zag ik het wel', zegt Van Damme. 'Tot mijn controles de afgelopen maanden steeds beter werden. De dokters vonden geen leukemie meer in mijn bloed, en ook in de ruggenmergpunctie was niets meer te zien.'

Van Damme houdt wel nog een slag om de arm. 'De controles de laatste maanden zijn dus heel goed, maar dat wil nog niets zeggen. Nu alles positief is, geniet ik er natuurlijk wel van. Ik probeer zoveel mogelijk te trainen en te genieten van het leven met mijn vrouw, mijn vrienden en mijn familie. We blijven positief en we kijken vooruit. Ik zal er zeker alles aan doen om te slagen.' Van Damme besluit met #nevergiveup.