Miguel Van Damme (Cercle Brugge) weer thuis

"De resultaten waren niet wat we verwacht hadden, maar ik ben blij om thuis te zijn bij mijn vrouw en kleine vriend", schrijft hij op Twitter. Eind september kreeg Vandamme te horen dat de ziekte voor de vierde keer was teruggekeerd. Daarvoor moest hij een maand lang in strikte quarantaine, waarbij hij slechts een uur per dag één persoon mocht zien. Nu is de Cercledoelman opgelucht dat hij weer thuis is, al waren de resultaten niet zoals verwacht. "We bekijken het dag per dag, en ik geniet van elk moment," klinkt hij nog strijdvaardig.

Opnieuw leukemie vastgesteld bij Miguel Van Damme

Finally BACK HOME!!! The results were not what we expected but i am happy to be back home with my wife and my little friend. We will take day by day and i enjoy every second of it #staypositive #nevergiveup pic.twitter.com/JYSIY5iPWQ

— Miguel Van Damme (@MiguelVd_16) November 6, 2020