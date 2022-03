Miguel in Offside: "Boegbeeld voor kankerpatiënten? Toch liever voor iets anders""

Miguel Van Damme was in maart 2020 ook te gast in onze sporttalkshow Offside. Hij was toen opnieuw aan het revalideren, en had net enorme steun gekregen. Op alle Belgische voetbalvelden was er in de zestiende minuut applaus voor hem.

Door zijn doorzettingsvermogen, zijn positiviteit en zijn strijdlust was hij een boegbeeld geworden voor heel wat mensen met kanker. 'Never give up' was zijn leuze.

"Voel immense steun"

Jeroen Sap in Offside (9 maart 2020): "Die steun voor jou, dat is fantastisch uiteraard. Op 26 januari ging het zelfs nog een stapje verder. Toen was er applaus op elk terrein. Het is heel mooi om zo gesteund te worden, hé."

Miguel Van Damme: "Ja, dat was immens. Het juist nadat ik het nieuws gekregen had dat ik voor de derde keer hervallen was. Het was op de sociale media gekomen met Geert De Vlieger die ook op twitter had gevraagd waarom er geen applaus kwam in elke wedstrijd. Dat hebben ze toen ook allemaal gedaan. Dan wordt je wel serieus geëmotioneerd om steun te krijgen op elk veld, van elke ploeg. En, ja, dan heb ik ook de knop een beetje kunnen omdraaien om er weer vol voor te gaan. Ook al is het zo moeilijk. Het doet u enorm veel, zoveel steun."

"Liever boegbeeld voor iets anders"

Jeroen: "Je bent zowat een boegbeeld geworden hé. Door je inzet, je doorzettingsvermogen. Door je slogan 'Never give up', door je positivisme uiteraard ook. Wat denk je daarvan? Voel je jezelf een boegbeeld?"

Miguel Van Damme: "Tja, ik weet het niet. Veel mensen komen naar mij en zeggen dat ze inspiratie krijgen door mij. Dat is wel leuk om te horen. Ik zou liever voor iets anders een inspiratie zijn. Maar ik ben heel positief, altijd geweest. Ik ben altijd een vechter geweest. Op en naast het veld. In de goede betekenis natuurlijk. Dat is mijn karakter, ik blijf er altijd voor gaan. Zolang er hoop is. Net als Cercle, dat ook door iedereen was afgeschreven. Zolang er hoop is en het kan, waarom niet. Ik probeer positief te blijven in de moeilijke omstandigheden. Het moet.