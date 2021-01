Mignolet opnieuw 'Doelman van het Jaar'

Simon Mignolet is in het referendum van de Gouden Schoen voor het tweede jaar op rij verkozen tot Doelman van het Jaar. De 32-jarige keeper van Club Brugge liet de concurrentie ruim achter zich en haalde met 419 punten meer dan dubbel zo veel punten als de nummer twee Arnaud Bodart.

Voor Mignolet is het de tweede keer op rij dat hij in België de trofee van Doelman van het Jaar wint. Voor de verkiezing van 2019 arriveerde hij pas in de zomer bij Club, maar zijn puntenaantal in de tweede stemronde volstond toen om Sinan Bolat van Antwerp achter zich te laten. In 2020 toonde Mignolet zich andermaal een betrouwbaar sluitstuk bij Club. Met blauw-zwart won de Limburger de landstitel na de stopgezette competitie wegens de coronapandemie.

Slechts één stemronde in plaats van twee

"Persoonlijke trofeeën zijn altijd heel erg mooi en dat betekent ook dat je als club en als ploeg goed speelt", reageert Mignolet. "Dus ik hoop dat Club Brugge nog trofeeën zal winnen."

De krant Het Laatste Nieuws reikt op woensdag 13 januari de Gouden Schoen uit bij de mannen en vrouwen, maar maakt de dagen voordien al de winnaars van enkele nevenprijzen bekend. Omwille van corona is er dit jaar geen groot Gala voorzien. Ook verkozen de stemgerechtigden de laureaten op basis van één stemronde in plaats van de gebruikelijke twee. Omdat er wegens de coronacrisis in de eerste helft van 2020 slechts een handvol competitiewedstrijden plaatsvonden, werd de eerste stemronde, die normaal de periode 1 januari-30 juni overspant, immers afgevoerd.