Middenvelder Indy Boonen (KVO) out met scheur in achillespees

De 22-jarige middenvelder van de kustploeg liep zondag kort voor het uur in de competitiewedstrijd tegen AA Gent (1-0 zege) een scheur in de achillespees op. "Het verdict voor Indy Boonen is hard: een gescheurde achillespees", legde KVO uit op Twitter. "De middenvelder wordt vandaag al geopereerd door Dr. Declercq."

"We plakken geen duur op z'n revalidatie", verduidelijkte clubarts Marc Backaert. "Indy is een jonge en gezonde speler en we zijn ervan overtuigd dat hij sterker terugkeert." Boonen speelt sinds de zomer van 2018 voor Oostende. Hij kwam er sindsdien tot 61 wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde en vier assists gaf.