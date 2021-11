Middelkerke organiseert eerste BK cyclocross met enkel natuurlijke hindernissen

Het BK cyclocross zal plaatsvinden op een spectaculair en volledig natuurlijk parcours met duinen en een strandpassage, zonder artificiële hindernissen. De wegrenners mogen zich opmaken voor een razendsnel, biljartvlak parcours.

Middelkerke is niet aan zijn proefstuk toe op vlak van wielerkampioenschappen. Vorige zomer vond in de kustgemeente al het BK trial plaats en ook in de voorgaande jaren was Middelkerke het decor voor verschillende BK’s. “Middelkerke heeft een hart voor de wielersport. Dat bewees de kuststad toen er in 2017 een langdurige overeenkomst werd afgesloten met Belgian Cycling”, zegt Nathalie Clauwaert, directrice van Belgian Cycling. “In vijf jaar tijd vonden er liefst zeven kampioenschappen plaats in en rond de badplaats. Van beachracen over tijdrijden, van crossen tot koersen op de weg: wielrenners uit diverse sporttakken kregen een gastvrije ontvangst.”

“Het orgelpunt van de samenwerking tussen Middelkerke en Belgian Cycling wordt in 2022 gezet, want ’s lands beste renners gaan straks twee keer aan de slag in de kustgemeente. In het tweede weekend van januari strijden de veldrijders om de hoogste eer, op 26 juni zijn de wegrenners aan de beurt”, zegt Clauwaert.

Sportfanaat

Burgemeester Jean-Marie Dedecker kijkt uit naar beide BK’s in zijn gemeente. "De wielersport boomt dankzij populaire renners en aantrekkelijke wedstrijden. Sportief gezien zijn de Belgische kampioenschappen cyclocross en wielrennen eigenlijk mini-WK’s met traditioneel sterke deelnemers en heel wat publieke aandacht. Iedereen weet dat ik een grote sportfanaat ben, dus ik kijk er enorm naar uit."

"Zowel voor het BK in het veld als op de weg zijn de draaiboeken volledig klaar en die garanderen de beste voorzieningen voor medewerkers, renners en publiek", zegt schepen van Sport, Henk Dierendonck. Vanuit de organisatie werden Paul Herygers voor het BK cyclocross en Johan Museeuw voor de wegrit mee onder de arm genomen als adviseurs. Dit alles onder goedkeurend oog van ere-ambassadeur Freddy Maertens. Herygers is als zandspecialist in zijn nopjes met het parcours dat zijn voormalige collega-veldrijder Bjorn Rondelez heeft uitgetekend. "Het wordt op 8 en 9 januari geen slachtpartij in de modder, maar een echte zandcross. Op het militair domein van Lombardsijde moeten de renners een aantal keer met gras begroeide duinen beklimmen. De weersomstandigheden zullen hier bepalen of er vlot naar boven gereden kan worden of niet. Na de eerste materiaalpost volgt er een passage op het strand: de mooiste strook van het parcours. Hier kunnen de renners niet aan het zand ontsnappen. Bij droog weer zal deze strook er heel lastig bij liggen."

De conclusie van ex-wereldkampioen en tweevoudig Belgisch cyclocrosskampioen Herygers? "Dit is een echt kampioenschapsparcours. Niet alleen het zand zal voor het verschil zorgen, maar ook de opeenvolging van heuvels - vier beklimmingen per ronde - zal zijn tol eisen. De grote favoriet is uiteraard Wout van Aert, maar op dit parcours kan Laurens Sweeck heel lang met hem in duel gaan. Ook Eli Iserbyt en Toon Aerts hebben in het zand stappen vooruit gezet. Ik verwacht een indrukwekkend BK en dit op een parcours dat geen enkele artificiële hindernis zal bevatten en toch heel pittig is. Dit is uniek!”

Wegrenners

Ruim vijf maanden na de cyclocrossers is het aan de wegrenners om voor de tricolore trui te strijden in Middelkerke. Op zondag 26 juni wordt het Marktplein in Middelkerke de startlocatie voor het BK op de weg en ligt de aankomst op de Koninginnelaan.

Johan Museeuw stond mee aan de wieg van het parcours. De nationale kampioen van 1992 en 1996 en wereldkampioen van 1996 koos voor een atypische omloop: van begin tot einde vlak en over brede wegen. "Ik wilde geen kopie van een voorjaarsklassieker uitstippelen en heb er bewust voor gekozen om de hellingen in het Heuvelland of de kasseistroken zoals de Steenstraat niet op te zoeken", legt Museeuw uit. "De renners krijgen zo een stressloos kampioenschap voor de wielen geschoven. Ze moeten niet voortdurend in de eerste tien rijden en in de maand juni zal ook de invloed van de wind beperkt zijn."

Middelkerke zal tijdens het BK ook haar troef als kustgemeente uitspelen. "Tijdens de lokale rondes passeren de renners even op de zeedijk. De ideale gelegenheid voor het publiek om quasi vanop het strand naar de renners te kijken”, besluit Museeuw.

Beleving

De organisatie van beide BK’s werd toevertrouwd aan Golazo sports. “We zijn de gemeente heel dankbaar om Golazo sports de kans te geven om beide BK’s te mogen organiseren”, zegt Christophe Impens van Golazo. “Uiteraard zijn we niet aan ons proefstuk toe als organisator van verschillende BK’s in het veld en op de weg en als co-organisator van het WK wielrennen. We willen in Middelkerke de nadruk leggen op beleving en comfort voor de supporters. We kijken nu uit naar 8 en 9 januari, het BK cyclocross op het Militair Domein Lombardsijde. Een prachtige en unieke locatie die voor ons geen geheimen heeft, want we organiseerden er verschillende edities van de hindernissenloop ‘Neptunus Run’. Het wordt een loodzwaar en spectaculair BK”, zegt Impens.

Praktische info

Programma BK cyclocross zaterdag 8 januari 2022:

10u00: Vrouwen nieuwelingen (30 min)

11u00: Vrouwen Junioren (30 min)

13u45: Mannen junioren (40 min)

15u15: Vrouwen elite & U23 (40-50 min)

Programma BK cyclocross zondag 9 januari 2022:

10u00: Mannen nieuwelingen eerstejaars (30 min)

11u00: Mannen nieuwelingen tweedejaars (30 min)

13u45: Mannen U23 (50 min)

15u15: Mannen elite met contract en elite 2

Tickets en VIP-tickets zijn vanaf 9 november te koop via de website.