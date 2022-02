Michel Wuyts op affiche E3 Harelbeke: "Nooit te oud voor koers"

Looprekje op koersstuur

E3 viert z’n 65ste verjaardag, net als Michel Wuyts, die op pensioen moest bij de VRT, maar die nu aan de slag is bij VTM. Wuyts duwt een looprekje waarop een koersstuur staat gemonteerd. Alweer een opvallende promotiecampagne van E3 Harelbeke dus.

In Cultureel Centrum Het Spoor werd de 65e editie van de E3 Saxo Bank Classic, de E3 Harelbeke, van vrijdag 25 maart voorgesteld. Het parcours blijft, op enkele kleine wijzigingen na, identiek aan dat van de vorige editie.

Weer met publiek en vips

Dat wil zeggen 17 hellingen met enkele pittige kasseizones verspreid over 204 kilometer koers. Maar bovenal mag er terug georganiseerd worden met publiek en de broodnodige vips. Een verademing bij de mensen van Hand in Hand, die zo opnieuw een pak inkomsten kunnen binnen halen.

"Het ziet er alsmaar beter uit wat betreft ons sponsorprogramma. Wij organiseren onze koers opnieuw zoals voor de coronapandemie. Wij gaan voor een normale beleving op vrijdag 25 maart. Onze koers is de enige in zijn formaat die nog steeds helemaal onafhankelijk is. En we gaan tijdens de voorstelling van de renners uitpakken met een nog nooit geziene stunt in ons land. Het is een act uit Engeland, meer wil ik daar niet over kwijt. Eindelijk kunnen we nog eens uitpakken voor een levend publiek in de E3-Arena. Maar de voorstelling van de renners zal ook digitaal te volgen zijn via diverse kanalen", meldt persverantwoordelijke Jacques Coessens.

Ook het vipgebeuren zal weer plaats hebben als voorheen. "Wij verwelkomen niet minder dan 3.150 vips. Een deel van hen zal plaats nemen in de 56 bussen die we voorzien. Op die manier hebben zij de mogelijkheid de ontwikkelingen in de koers langsheen het parcours waar te nemen. Ook dit jaar hebben wij verschillende locaties voorzien, waarvan enkele sterrenrestaurants. Al onze vip-arrangementen gingen in snelvaarttrein de deur uit", meldt Guy Hannosette.

Parcours

Het parcours blijf omzeggens identiek aan dat van vorig jaar. "In 2014 namen wij de beslissing om ons parcours te hertekenen. Dat bleek meteen een voltreffer en daarom houden we vast aan dat concept. Onze leuze 'altijd koers' komt op onze omloop zeker tot uiting. Er kan van bij de start oorlog gemaakt worden. Er kan een lange uitval opgezet worden maar uiteindelijk zijn het in onze finale toch wel altijd de sterksten die naar boven komen. En onze finale is zowat 80 kilometer lang", meldt koersdirecteur Johan Wastyn.

Vorig jaar ging de eindzege naar Kasper Asgreen, die later ook de Ronde van Vlaanderen op zijn naam zou schrijven. De Deen van Quick-Step haalde het in Harelbeke voor zijn Franse teamgenoot Florian Sénéchal en de Nederlander Mathieu van der Poel. Oliver Naesen werd vierde. De trofee voor de winnaar komt dit jaar opnieuw van de hand van Marc Vanhecke. Het is een kunstwerk geworden met 25 renners van wie er één, de winnaar, de handen in de lucht steekt en kreeg de naam 'Het peloton' mee.