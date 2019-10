Michael Vanthourenhout wint Berencross

Michael Vanthourenhout uit Wingene heeft zaterdagmiddag de Berencross in Meulebeke gewonnen. Ploegmaat Eli Iserbyt uit Kuurne finishte als tweede.

Eli Iserbyt brak de wedstrijd open, maar was op achtervolgen aangewezen na een val op de balken. Hierna trok ploeggenoot Michael Vanthourenhout ten aanval. Op het einde kwam Iserbyt nog sterk opzetten, maar ook hij kon zijn ploeggenoot niet meer bedreigen. Voor de Wingenenaar is het de tweede overwinning van het seizoen. Vorige week zondag won hij nog de C2-cross in Vittel.

Bij de dames won de Nederlandse Ceylin Alvarado voor haar landgenote en Europees kampioene Annemarie Worst. Inge van der Heijden finishte als derde en maakte het volledig Nederlands podium compleet.