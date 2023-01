Michael Vanthourenhout pakt de driekleur na felle strijd met Laurens Sweeck

Michael Vanthourenhout heeft, na de titel van Europees kampioen, nu ook de driekleur te pakken in het veldrijden. Na een felle strijd met Laurens Sweeck maakte hij, op de macht, het verschil in de voorlaatste ronde. Iserbyt

Tien jaar na Klaas Vantornout een West-Vlaming als Belgisch kampioen, daar hopen wij op. Dan moet het van Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt komen. 'Belofte' Thibau Nys zorgt voor de kanonstart, Laurens Sweeck volgt fluks. Ook Michael Vanthourenhout volgt. Iserbyt moet al van bij de start een gaatje dichten. Voor Sweeck is Nys een ideale springplank. Op de zware stroken maakt hij zich los. Vanthourenhout wordt zijn voornaamste belager.

Valpartij Iserbyt

Bij de achtervolgers leidt Thibau Nys, maar een put zie je pas wanneer je er in vast raakt. Nys valt, Iserbyt en Emiel Verstrynghe halen hem in. Iserbyt sleurt danop de Mont Henri om de kloof te dichten. Maar ook hij komt zwaar ten val en dat doet pijn. Iserbyt ziet hier zijn kansen op de tricolore trui verdwijnen want hij moet bekomen en zakt weg naar plaats zes.

Duel Vanthourenhout - Sweeck

Voorin is het Belgisch kampioenschap een duel geworden. Laurens Sweeck toont zich de gretigste en neemt een ronde lang de kop voor Michael Vanthourenhout. Maar halfweg, een ronde verder, is het Vanthourenhout die druk begint te zetten. Ze zijn elkaar waard.

Thibau Nys ploetert zich intussen op plaats drie een weg richting het podium, maar die strijd is nog niet gewonnen want Iserbyt wil ook die medaille en is opgerukt naar de vierde plaats.

Gerben Kuypers BK Elite zonder Contract

In de achtergrond is Gerben Kuypers de beste Eliterenner zonder contract. Hij maakt zich los uit het pak. De Nieuwpoortenaar rijdt op plaats vijf met Emiel Verstrynghe.

Sterke Vanthourenhout in de voorlaatste ronde

In de voorlaatste ronde kan Vanthourenhout toch de kloof slaan. In een zwaar stuk moet Laurens Sweeck het hoofd buigen. Vanthourenhout heeft dat gezien. Op de Mont Henri kan hij blijven geven. Sweeck moet van de fiets en lijkt stilaan het hoofd te buigen. Maar plooien is niet kraken. Want Sweeck komt in de laatste ronde weer aansluiten. Het blijft spannend tot in de laatste lijn maar Vanthourenhout pakt een gaatje van enkele meters en dat volstaat. Michael Vanthourenhout is de eerste in de familie die Belgisch kampioen is.

Sweeck wordt tweede, Thibau Nys knap derde. Eli Iserbyt grijpt naast het podium. Gerben Kuypers mag daar wel op als Belgisch kampioen elite zonder contract.