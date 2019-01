Michael Vanthourenhout naar ziekenhuis

De dokter vermoedt dat hij een allergische reactie vertoon op iets uit zijn voeding. Hij rijdt morgen alvast niet mee tijdens de slotmanche voor de wereldbeker. Vanavond mag hij allicht het ziekenhuis terug verlaten. Volgend weekend wordt het wereldkampioenschap gereden.

Bad news coming in: @vth_michael had a severe allergic reaction today on something he ate. He was in hospital for some time, but is leaving it at this moment. To be cautious, Michael won’t start tomorrow in the final WorldCup. World champs not in danger. More news soon.

— Marlux-Bingoal (@MAR_BG_CT) January 26, 2019