Michael Vanthourenhout legt zichzelf geen druk op voor WK: "Seizoen is al geslaagd"

Michael Vanthourenhout greep vorig jaar naast een podiumplaats op het WK veldrijden in Fayetteville met een vierde stek. Wel stond hij in 2018 op het podium in Valkenburg met zilver. Ook nu droomt hij van een podiumplaats. Dat lijkt na zijn Belgische titel en Europese trui niet eens zo...

De West-Vlaming viel twee weken geleden nog ziek uit voor de cross in Benidorm, maar hij kon zich nadien goed voorbereiden op het WK. Hij was vorige week nog van de partij in de Flandriencross in Hamme, maar paste voor de wedstrijd in Besançon in functie van het WK.

"Ik heb me goed kunnen voorbereiden op zondag. Maar wereldkampioen worden, dat lijkt me moeilijk. Om die twee te kloppen moeten echt alle puzzelstukken in elkaar vallen", vertelde hij op een persmoment, verwijzend naar topfavorieten Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Voor Vanthourenhout moet niets na z'n twee titels al dit seizoen.

"Drie truien pakken zou geweldig zijn. Maar ik denk niet dat dat zal gebeuren. Wout en Mathieu steken er toch nog wat bovenuit. Ik start zonder stress, maar ja, ik heb eigenlijk nooit stress, dat is dus nu voor dit WK niet anders. Ik trek met een rustig gevoel naar de wedstrijd van zondag."

Wie van de kleppers is in het voordeel op dit parcours? Van Aert of Van der Poel? "Dat is moeilijk om te zeggen, het ligt zo dicht bij elkaar. Zondag zal het afhangen van individuele fouten en de vorm van de dag."