Michael Vanthourenhout hoopt opnieuw op podium

Zijn tweede plaats kwam vorig jaar als een verrassing na een moeilijk seizoen. De voorbije maanden presteerde de kopman van Marlux-Bingoal veel regelmatiger. "Ik heb een mooi seizoen achter de rug met heel wat ereplaatsen. Na Mathieu, Wout en Toon sta ik qua uitslagen wel op de vierde plaats, dus dan mag je ook dromen van een goed resultaat op het WK."

Voedselvergiftiging

Al was er natuurlijk wel die verstoorde voorbereiding. Hij liep daags voor de Wereldbeker in Hoogerheide een voedselvergiftiging op en moest afzeggen voor de slotmanche. "Dat was wel even schrikken. Ik ben normaal niet echt allergisch en mag alles eten. Dit kwam onverwacht en we weten nog altijd niet goed wat er aan de hand was. Tijdens de training werd ik onwel en kwam er wellicht ook wel wat paniek bij te pas. Ik liep in het ziekenhuis langs en zondag heb ik bijna de hele dag geslapen, maar nu voel ik me wel weer in orde, al sinds dinsdag eigenlijk. Dinsdag trainde ik achter de brommer. Woensdag werkte ik een training af in het bos in Kluisberg en ging ik nog eens diep in het rood. Dat was nodig, want de test die ik tijdens de cross in Hoogerheide had willen doen na veel lange wegtrainingen, viel weg. Donderdag was de reisdag naar hier en heb ik gerust, vrijdag trok ik op verkenning." "Uiteraard is mijn voorbereiding een beetje verstoord. Ik heb Hoogerheide niet kunnen rijden en dat is jammer, maar anderzijds ben ik daardoor misschien wat frisser dan de anderen. Het gevoel woensdag op training was alleszins goed. Bovendien vermoed ik dat op dit parcours de conditie niet alleen doorslaggevend is, er komt ook veel techniek bij kijken en dat is iets dat me wel ligt. Ik hoef niet te vrezen."

Toon en Wout

Kan België als blok iets betekenen tegen Mathieu van der Poel? "Het is moeilijk om in een cross iets voor elkaar te doen, maar we gaan dat wel proberen. Het zal zaak zijn om Mathieu niet vroeg in de wedstrijd te laten rijden. Toon en Wout moeten dan meteen aanpikken en ik hoop dat ik daar dan ook nog bij ben. Dan kunnen we in blok misschien nog iets doen. Zelf geloof ik wel in het podium, de laatste drie crossen eindigde ik altijd op het podium (BK, Brussel en Pontchâteau), dus ik acht die kans zondag ook niet onmogelijk."