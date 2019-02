Michael Vanthourenhout grijpt naast medaille

De eerste twee ronden slaagden de Belgen er goed in topfavoriet Van der Poel in toom te houden, maar in de derde ronde zette de Nederlander een eerste keer alles op alles. Toon Aerts, op dat moment in tweede positie, moest op de schuine kant van de fiets en Van der Poel leek gaan vliegen. Dat was echter buiten Wout van Aert gerekend. Deuittredend wereldkampioen reed in zijn eentje het gat dicht, maar maakte op dezelfde schuine kant een ronde later ook een fout.

Lees verder onder de foto.

Van der Poel nam opnieuw een voorsprong en deze keer werd hij niet meer bijgehaald. In de achtergrond kwam Aerts wel terug tot bij Van Aert en liet hem ook achter. De Belgisch kampioen viel in de slotronde echter nog en werd zo toch nog teruggewezen naar de derde plaats. Van der Poel finishte uiteindelijk 16 seconden voor Van Aert. Aerts volgde op 25 seconden. Ook de andere Belgen behaalden mooie ereplaatsen. Michael Vanthourenhout werd vierde, Laurens Sweeck vijfde, Quinten Hermans zevende, Jens Adams negende, Gianni Vermeersch tiende en Tim Merlier twaalfde.

Van der Poel was al een heel seizoen dominant, met voorlopig 27 zeges. Hij won al zijn wedstrijden, behalve de DVV-manche op de Koppenberg op 1 november, waar hij na een totale off-day 21e werd.

Lees ook: