Michèle George is opnieuw Ruiter van het Jaar

De 49-jarige paradressuuramazone (graad V) uit Oostende dankt dat aan de twee wereldtitels (Grand Prix en freestyle) die ze op het WK in het Deense Herning veroverde. Op de Paralympische Spelen in Tokio veroverde ze een jaar eerder ook twee keer goud. Begin januari kreeg George op het Sportgala ook al de titel Paralympiër van het Jaar toebedeeld.

Jérôme Guéry, die in Herning vicewereldkampioen jumping werd met Quel Homme de Hus, kreeg de trofee voor de Prestatie van het Jaar overhandigd. Quel Homme is het Paard van het Jaar. De Prijs van de Jury werd gedeeld door Pieter Devos, tweede in de eindstand van de Global Champions Tour, en Wim Vermeir, winnaar van de wereldbekermanche in Mechelen. Ingmar Devos, die voor een derde ambtstermijn als FEI-voorzitter werd herkozen, is de Personaliteit van het Jaar.