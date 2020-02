Meurisse wint eerste rit in Ronde van Murcia

De 28-jarige Zwevegemnaar haalde het na een etappe van 177,6 kilometer tussen startplaats Los Alcazares en de aankomst in Caravaca de la Cruz in een sprint bergop voor de Canadees Adam De Vos (Rally Cycling) en de Tsjech Josef Cerny (CCC).

Meurisse, die deel uitmaakte van een vroege vlucht van tien renners die het uitzong tot de meet, is ook de eerste leider in Murcia. Het is voor hem zijn derde profoverwinning na eerder een etappezege in de Vierdaagse van Duinkerke (2016) en de Druivenkoers in Overijse (2018).