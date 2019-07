Meurisse laat zich zien in eerste bergetappe

Xandro Meurisse uit Zwevegem heeft zich getoond in de zesde rit van de Ronde van Frankrijk. Hij kwam als derde over de meet.

In een select groepje van vier had hij lange tijd uitzicht op de gele trui. Pas in de finale kilometers moest hij vooraan lossen. Ciccone, Meurisse, Teuns en Wellens sneden samen de voet van La Planche des Belles Filles aan. Wellens was de eerste die loste, kort daarna kreeg ook Meurisse het moeilijk. Teuns kwam als eerste over de meet, Ciccone werd tweede en pakt de gele trui.

De top tien van de zesde etappe in de 106e Tour de France, over 160,5 kilometer van Mulhouse naar La Planche des Belles Filles.

1. Dylan Teuns (Bel/TBM) de 160,5 km in 4u29:03 (gem. 35,79 km/u)

2. Giulio Ciccone (Ita/TFS) op 0:11

3. Xandro Meurisse (Bel/WGG) 01:05

4. Geraint Thomas (GBr/INS) 01:44

5. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 01:46

6. Julian Alaphilippe (Fra/DQT) 01:46

7. Nairo Quintana (Col/MOV) 01:51

8. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 01:51

9. Jakob Fuglsang (Den/AST) 01:53

10. Mikel Landa (Spa/MOV) 01:53