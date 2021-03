De koers van 202,1 kilometer tussen Hooglede en Roeselare draaide zoals verwacht uit op een massaspurt. Merlier had in de laatste lijn nog de meeste kracht in de benen om autoritair naar de zege te sprinten. Cavendish reed als tweede over de meet. De 28-jarige Merlier volgt op de erelijst de Nederlander Fabio Jakobsen op.