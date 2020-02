Mercedes stelt Vandoorne aan als reserverijder

De 27-jarige West-Vlaming, momenteel WK-leider in het Formule E-kampioenschap, wordt in de F1 de officiële reserverijder van topteam Mercedes. Voor Vandoorne is het een terugkeer in de koningsklasse van het racen na zijn afscheid bij McLaren eind 2018.

Vandoorne zal zijn functie bij Mercedes delen met de Mexicaan Esteban Gutierrez en zal volgens Mercedes-baas Toto Wolff "een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het team in 2020". Vandoorne hielp Mercedes vorig jaar ook al geregeld met testen in de simulator.