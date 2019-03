In Wielsbeke opent de nieuwe bibliotheek in de Sint-Laurentiuskerk op 30 maart. Momenteel worden de stripverhalen verhuisd van de oude bib naar de nieuwe. En dat gebeurt op een speciale manier: met een mensenketting.

Kinderen, leerkrachten en senioren vormen één lange ketting en geven strips door van de oude bibliotheek in de Molenstraat naar de nieuwe bibliotheek in de kerk. (Later meer)