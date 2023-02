Menen zeker van plaats in Champion Play-offs

Menen staat vierde in het klassement met 22 punten uit 15 wedstrijden.

Haasrode Leuven en Menen zijn sinds gisterenavond nu zeker van een stek in de Champion Play-offs met de top zes. Guibertin is zevende met 14 punten uit 15 matchen. Achel sluit de rij met 9 punten uit 14 wedstrijden. Vandaag speelt Gent gastheer voor Aalst. Landskampioen en ongeslagen leider Roeselare is bye.