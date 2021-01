Menen verslaat Achel na marathonset

In het volleybal kunnen de play-offs Menen niet meer ontsnappen. De grensploeg staat gebeiteld op de derde plaats met 26 punten. Zaterdag versloeg het Achel met 3-0.

Marathonset

Een logische zege, zou je denken, want de Limburgers kennen een tegenvallend seizoen en tellen op de zesde plaats amper 10 punten. Maar toch moest Menen vol aan de bak, amper vier dagen na het 2-3-verlies tegen Roeselare. Meer nog, de eerste set eindigde op maar liefst 39-37! Menen kreeg acht setballen in die eerste set, Achel kon de beurt zes keer uitmaken. Uiteindelijk was een misser van Schmit bij de bezoekers goed voor de 1-0.

Ook in set twee bleef het gelijk opgaan. Menen pakte die opnieuw met het kleinste verschil (25-23). Pas in set drie konden de mannen van coach Depestele wat afstand nemen: 25-20 en 3-0. Hoe een simpele zege in de cijfers toch een erg spannende match kan brengen...