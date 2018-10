Menen verliest na belle van Maaseik

Een bezoekje aan de Hel van Mjeinde is nooit een pleziertochtje, dat mocht Greenyard Maaseik nog maar eens ondervinden.De eerste set ging naar de thuisploeg met 25-20. De landskampioen sloeg wel terug in de tweede set (18-25), maar na een spannende derde set (28-26) zag het er niet zo goed uit voor de Limburgers. Maar Menen kon zijn hoge niveau niet langer volhouden (20-25), en in de belle was de veer helemaal gebroken (9-15). Menen bezorgde Maaseik wel zijn eerste puntenverlies van het seizoen.

Haasrode-Leuven - Knack Roeselare 1-3

Roeselare leek na de eerste set (17-25) op een makkelijke avond af te stevenen, maar de tweede set was hard bevochten (26-28), en in de derde set dolf Roeselare zelfs het onderspit (25-21). Maar de bekerwinnaar liet zich de kaas niet van het boord halen, en pakt set vier met 22-25.

Roeselare is na drie speeldagen nog de enige ongeslagen ploeg nog in de Euromillions Volley League. Maaseik volgt op 1 punt. Menen staat vijfde met 4 punten. Volgende week zondag is er om 16u. de derby tussen Roeselare en Menen.