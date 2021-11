Menen pakt drie gouden punten

Verdediger Mananguna verschalkte in de openingsfase bijna zijn eigen doelman. Gregory Mahau was er als de kippen bij om de 1-0 binnen te leggen. Iets over het halfuur werd Demets gehaakt in de zestien, strafschop voor de thuisploeg. Matt Demets ging zelf achter de bal staan en schoot de 2-0 tegen de touwen. Het is al het zevende competitiedoelpunt van Demets. 2-0 was ook de ruststand.

Ronse vatte de tweede periode aan met aanvallende intenties, maar de doelman van Menen werd niet in verlegenheid gebracht. Balverlies achterin bij de Ronse werd wel cash afgestraft. Mahau mocht eenvoudig zijn tweede van de namiddag binnentikken: 3-0.

Vanuit het niets scoorden de bezoekers plots de 3-1. Een schot van de ingevallen Fontaine uit de tweede lijn week af en doelman Delmotte was helemaal verrast. Axel Harinck mocht de eindscore vastleggen met een heerlijk hakje: 4-1. Een verdiende zege voor Menen en vooral drie gouden punten.