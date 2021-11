Menen neemt de maat van Leuven

Decospan Menen is aan een erg sterk seizoensbegin bezig. In de strijd om de derde plaats wist het erg knap te gaan winnen bij Haasrode-Leuven: 1-3. Menen telt nu 9 punten op 12.

Menen had het eerst niet onder de markt op bezoek bij Haasrode-Leuven. De thuisploeg miste z'n sterspeler Hendrik Tuerlinckx maar speelde met vertrouwen. Valkiers verdeelde mooi het spel. De eerste setbal bood een knappe rally. Menen verloor die, en ook de set: 25-22.

Maar Menen stopte het mes tussen de tanden en dan is de grensploeg op z'n best. Torhoutenaar Seppe Rotty was de man in vorm bij de bezoekers, twaalf punten in de eerste twee sets. Menen moest ervoor knokken maar bij 25-27 stond het wel 1-1.

Vanaf set 3 kwam Vanneste in de ploeg voor Plaskie en de Loppemnaar zorgde mee voor een grote kloof. Leuven werd echt overklast in alle onderdelen.18-25 in de derde set, dat zegt genoeg. In de vierde set gaf Menen dit niet meer weg. Het wint knap met 1-3 en haalt negen op twaalf. Goed voor de derde plaats. Volgende vrijdag wacht Achel, dan volgt de West-Vlaamse derby tegen Knack Roeselare.