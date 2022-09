Menen loot kampioen en vicekampioen van vorig seizoen, Roeselare tegen winnaar van 2019

In kunstencentrum BOZAR in Brussel werd er geloot voor de Champions League volleybal. Landskampioen Roeselare komt terecht in groep C met het Italiaanse Civitanova, Champions League-winnaar in 2002 en 2019. Ook Menen komt in een zware poule terecht.

Menen komt terecht in groep D met het Poolse Kedzeirzyn-Kozle en het Italiaanse Trentino, beide finalisten van de voorbije twee seizoenen. Eind mei won Kedzeirzyn-Kozle de Champions League door Trentino met 25-22, 25-20 en 32-30 te verslaan. Een jaar eerder kroonden de Polen zich een eerste keer tot Europees kampioen met 25-22, 25-22, 20-25, 28-26 winst tegen Trentino, dat de Champions League wel won in 2009, 2010 en 2011. Het Tsjechische Karlovasrko is de minst gerenommeerde tegenstander voor Menen.

Roeselare komt terecht in groep C met het Italiaanse Civitanova, Champions League-winnaar in 2002 en 2019, het Franse Tours, winnaar in 2005, en een team uit de derde voorronde.

De vijf groepswinnaars plaatsen zich voor de kwartfinales. De runners-up en de beste derde spelen barragewedstrijden om een plaats bij de laatste acht. Bij de vrouwen moet VDK Gent in de eerste van drie voorrondes voorbij Vasas Boedapest. De heenwedstrijd wordt 19 oktober in Gent gespeeld, de terugwedstrijd een week later in de Hongaarse hoofdstad. In de tweede ronde zijn het Spaanse Tenerife La Laguna en het Bosnische Bimal-Jedinstvo Brcko de mogelijke tegenstanders.