Menen legt VHL over de knie in inhaalmatch

Menen heeft zaterdagavond Volley Haasrode Leuven (VHL) over de knie gelegd in een inhaalwedstrijd van de tiende speeldag in de EuroMillions Volley League.

Een spannende pot volleybal leverde een 3-2 resultaat op in het voordeel van de nummer drie in het algemene klassement. Setstanden waren 25-21, 19-25, 25-22, 22-25 en 18-16. Rode lantaarn Borgworm was tegelijkertijd niet opgewassen tegen Achel, de voorlaatste in de stand. De Limburgers haalden het makkelijk met een droge 3-0 in sets (25-17, 25-22, 25-20).