Menen grijpt naast Final Four

Roeselare, Aalst, Tectum Achel en nu ook Maaseik en dus niet Menen spelen de Final Four in het volleybal.

Menen had de eerste ontmoeting met Maaseik nog gewonnen, maar verloor daarna twee keer kansloos met 3-0 in Maaseik. Menen speelt straks dus geen Final Four, maar vanaf 14 maart wel de Challenge Final 4, tegen Leuven, Gent en Waremme. De winnaar van die minicompetitie pakt een Europees ticket voor de Challenge Cup.

Maaseik zien we straks wel in de Final Four, samen met Knack Roeselare, Aalst en het verrassende Tectum Achel.