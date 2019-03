Menen in Final Four Euromillions Volley

Aalst en Menen hebben zich gisteren voor de Final Four van de Euromillions Volley League geplaatst.

Daarin voegen ze zich bij Roeselare en titelverdediger Maaseik. Menen nam met 3-1 (25-13, 23-25, 25-16, 25-22) de maat van Achel, waar het zaterdag met 0-3 was gaan winnen. In de strijd om het behoud is er nog niets beslist.