In de Top Division One (tweede basketbalklasse) moest het Oost-Vlaamse Melsele-Beveren gisterenavond op bezoek bij Melco Ieper, momenteel zesde in de stand. Het werd een meevaller voor Ieper met 81-63.

Ieper wil graag een plaats in de top 4 bereiken in de reguliere competitie, want dan heeft het in de play-offs thuisvoordeel. En dat is nog mogelijk: Melco Ieper toonde tegen Melsele-Beveren dat het in een prima vorm zit.