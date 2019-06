Meesseman terug bij Belgian Cats

Emma Meesseman is terug bij de Belgian Cats, die volop in voorbereiding zijn voor het EK van 27 juni tot 7 juli in Servië en Letland.

De Ieperse centerspeelster, trok in tegenstelling tot vorig jaar dit keer wel naar de WNBA, maar de Belgian Cats links laten liggen was absoluut geen optie voor haar. "Top om terug te zijn", zo steekt Emma Messeman van wal woensdag na de eerste groepstraining waar de Belgian Cats volledig stonden. "Ik heb er lang naar uit gekeken om terug van de goeie sfeer met de Cats te kunnen genieten. Ik ben blij dat ik nu hopelijk mijn droom kan vervullen, de droom van de zesde plaats op het EK en de Olympische Spelen. Het moment is aangebroken om iets groots te doen voor het Belgisch basket."

Kim Mestdagh

Emma Meesseman heeft voor het eerst in de WNBA een Belgische ploegmaat, Kim Mestdagh. Meesseman: "'t Is leuk om een fellow-Ieperling bij mij te hebben om ervaringen te kunnen delen met iemand die weet hoe het in mijn Belgische wereld eraan toegaat. Ik ben echt blij dat ze er is". Kim Mestdagh, 29 jaar heeft net haar eerste weken WNBA achter de rug en ze heeft het daar naar haar zin zo blijkt: "Een heel leuke ervaring tot hiertoe voor mij. Alles was nieuw, ik moest op korte tijd enorm veel bijleren, de spelsystemen bijvoorbeeld, maar ik vind het echt supertof." Kim Mestdagh en Emma Meesseman keren na het EK terug naar de WNBA.