Meesseman: "speel geen basket voor individuele prijs"

Een werkelijk uitzonderlijk jaar voor Meesseman: kampioen met het Russische Ekatarinnenburg, de Euroleague winnen, de WNBA-titel met de Washington Mystics én verkozen tot MVP-speelster. Op persoonlijk vlak kan ze gewoonweg niet meer beter doen. Vorig jaar eindigde Meesseman als derde, nu als tweede met 907 punten. De 26-jarige Ieperse basketster moest enkel turnster Nina Derwael met 1.077 punten voor zich dulden als Sportvrouw van het Jaar.

Meesseman: "Ik ben helemaal niet ontgoocheld"

“Ik ben helemaal niet ontgoocheld. Het woord komt zelfs niet in me op. Het enige zuur puntje is dat ik basketbal had willen promoten via deze weg. Dat had een mooie trofee geweest. Voor mij persoonlijk had ik er eigenlijk niet op gerekend. Ik speel geen basket voor deze individuele trofee. Nina is een zeer verdiende winnaar, ze heeft een zeer mooi jaar gehad. Ik ben en blijf een trotse belg… op Nina, op Nafi… op iedereen”, aldus Emma Meesseman.

“Ik was al verbaasd dat ik het Sportjuweel en de Vlaamse Reus had gewonnen. Voor mij kan het persoonlijk niet beter. Ik heb alles gehaald, ook individueel. Met de Belgian Cats was het enige zure nasmaakje omdat ik het gevoel had dat we nog beter konden. Dus dat is niet zo’n leuk gevoel achteraf. Als het dit jaar niet mocht zijn, dan denk ik niet dat het in de toekomst nog zal gebeuren, maar je weet natuurlijk nooit. Ik blijf aan mezelf werken en ik wil gewoon nog veel meer prijzen pakken op ploegniveau", besluit Emma.

Jongste winnaar ooit

Bij de mannen werd wielrenner Remco Evenepoel overduidelijk de terechte nummer één. Met zijn 19 jaar is het wonderkind van Deceuninck-Quick-Step de jongste laureaat op de erelijst.

Clement moet McLeod voor zich dulden

Bij de coaches wordt Club Brugge-trainer Philippe Clement tweede, na de Nieuw Zeelandse Red Lions hockey-coach Shane McLeod. Clement werd vorig jaar kampioen met Racing Genk.

