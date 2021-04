In de finale (best of 5) tegen Dynamo Koersk won Ekaterinburg dinsdag de derde partij met 71-91. De eerste twee won het afgelopen weekend in eigen huis met 89-81 en 90-73. Meesseman kwam alleen in het eerste duel in actie. Daarin nam ze 14 punten, 2 rebounds en 4 assists voor haar rekening. Dit seizoen kwam de 27-jarige center aan een gemiddelde van 14,3 punten, 4,2 rebounds en 3,1 assists per match. Voor Ekaterinburg is het de vijftiende titel en de dertiende op rij.