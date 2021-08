Meesseman maakt seizoen niet af bij Mystics

"De hele zomer dacht ik na het EK en de Olympische Spelen terug te keren naar de Mystics, maar de enige juiste beslissing is om nu tijd te nemen voor mezelf", verklaarde de 28-jarige Meesseman in een door de Mystics gepubliceerde mededeling.

"Wij hadden natuurlijk gehoopt dat Emma zou terugkeren om het seizoen af te maken", bekende Mystics-coach Mike Thibault. "Maar wij wisten ook dat het een lange en zware zomer zou worden met de nationale ploeg en begrijpen haar beslissing dan ook. We hopen dat ze nu van de meer dan verdiende rust kan genieten en hopen haar volgend seizoen weer in ons shirt te zien. Emma zal altijd deel uitmaken van de Mystics-familie."

Eind juni werkte Meesseman met de Belgian Cats het EK af, dat eindigde met een bronzen medaille in Valencia. Meteen daarna ging de focus op de Olympische Spelen, waar ons land in de kwartfinales uitgeschakeld werd door Japan. Op beide toernooien behoorde ze tot de beste speelsters. Sinds vorige zomer is Meesseman in de WNBA een 'free agent' waardoor ze bij haar terugkeer in de competitie in principe kan tekenen bij een club naar wens.