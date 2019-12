Meesseman grijpt naast titel Sportvrouw van het Jaar

Deze avond werd Nina Derwael verkozen tot Sportvrouw van het Jaar in Schelle. Emma Meesseman greep net naast de titel.

Turnster Nina Derwael is zaterdagavond op het Sportgala voor het tweede jaar op rij verkozen tot Sportvrouw van het Jaar. De negentienjarige Truiense bleef in de eindafrekening met 1077 punten basketster Emma Meesseman (907 ptn), de voorbije twee jaar derde, en atlete Nafi Thiam (667 ptn), winnares in 2014, 2016 en 2017, voor. Meesseman won eerder dit jaar wel al de Vlaamse Reus en het Vlaams Sportjuweel.

Eerder deze dag werd al bekend dat Delfine Persoon net naast het podium greep. Ze eindigde net als Florian Van Acker in zijn categorie op een vierde plaats.

Lees ook: