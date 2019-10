Meesseman en Washington één zege verwijderd van titel

De Mystics leiden nu met 2-1, na de 81-94 overwinning van zondag bij Connecticut. Emma Meesseman uit Ieper was topschutster bij Washington met 21 punten en zes rebounds. Kim Mestdag, de andere Belgian Cat bij de Mystics, kwam niet in actie. Meesseman begon op de bank, ze zag hoe Washington goed aan de match begon. Na het eerste quarter leidden de Mystics met 17-32. Daarna herpakte Connecticut zich, de thuisploeg ging rusten met een 39-43 achterstand. Na de pauze trok Washington echter door, om uiteindelijk een overtuigende zege te boeken. Washington had het eerste finaleduel met 95-86 gewonnen, waarna Connecticut met 87-99 aan het langste eind trok. Dinsdag treedt Connecticut opnieuw voor eigen publiek aan. Een eventueel vijfde en laatste duel wordt in Washington afgewerkt op 10 oktober.

"Kansen benut"

"Ik denk dat de coach wel tevreden is", reageerde Meesseman na afloop. "Mijn prestatie is er op het goede moment gekomen. Alles vertrekt bij een stevige verdediging. We wisten dat als we achteraan pittig speelden, we hen in de problemen konden brengen. Dan konden we zelf ook in stelling komen, en die kansen hebben we benut. Dat maakt het makkelijker."