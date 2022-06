Meesseman en Chicago Sky winnen nipt van New York Liberty

Emma Meesseman en Julie Allemand hebben zondag met Chicago Sky een nipte 86-88 overwinning behaald bij New York Liberty in de WNBA.

Bij de rust gaf het scorebord 45-44 aan in het Barclays Center. Met nog iets meer dan een seconde op de shotklok lukte Courtney Vandersloot de winnende driepunter.

Emma Meesseman maakte net als Vandersloot 20 punten in 31:20 op het parket. Verder plukte ze 11 rebounds en leverde ze vijf assists af. Julie Allemand maakte twee punten in 10:27. Verder liet ze een rebound en een assist optekenen. Bij New York was Sabrina Ionescu goed voor een triple-double: 27 punten, 13 rebounds en 12 assists.

Regerend kampioen Chicago, dat een negende zege in 13 matchen behaalde, staat op de derde plaats, achter leider Las Vegas Aces (11-2) en Connecticut (10-4). New York Liberty (5-9) is negende. Vrijdag speelt Chicago gastheer voor Atlanta Dream.