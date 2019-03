Meesseman brengt ploeg naar Final Four

Emma Meesseman uit Ieper heeft zich vrijdag met het Russische Ekaterinenburg geplaatst voor de Final Four van de Euroleague basket bij de vrouwen. In de terugwedstrijd van de kwartfinales werd er met 55-77 gewonnen op bezoek bij het Letse TTT Riga.

Onze 25-jarige landgenote was goed voor 27 punten, waarvan 16 in het eerste kwart, 6 rebounds en een assist in 33 minuten. Ekaterinenburg won de heenwedstrijd met 78-45.

De Final Four wordt tussen 12 en 14 april georganiseerd, de speelstad moet nog worden aangeduid. Ekaterinenburg is bekerhouder.