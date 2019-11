Meesseman blinkt uit in zege Belgian Cats

De Belgian Cats, afgelopen zomer vijfde op het EK, kenden een erg goede start in de Spiroudôme in Charleroi. Ze stoomden door naar 21-4. De Oekraïners waren echter niet van plan zich naar de slachtbank te laten leiden en kwamen terug tot 23-21, onder meer dankzij slorig spel van België. Het team van Philip Mestdagh zette vervolgens orde op zaken, waardoor het scorebord 43-30 aangaf bij de rust.

Ook in het derde (17-10) quarter moest Oekraïne zich neerleggen bij de dominantie van de Belgian Cats. Zonder Meesseman, die rust kreeg van Mestdagh, konden de Oekraïners in het slot (23-26) nog milderen, mede door enkele mindere vrijworpen van de Belgen. Emma Meesseman was de topscorer bij de Belgen. In 22:59 op het parket was ze goed voor 22 punten.

Kyara Linskens liet 16 punten optekenen. Alina Iagupova was met 32 punten goed voor bijna de helft van het Oekraïense puntentotaal. Zondag gaat België op bezoek bij Finland, dat donderdagavond nog een uitmatch tegen Portugal speelt. De negen groepswinnaars en de vijf beste tweedes stoten door naar de EK-eindronde. In februari 2020 werken de Belgian Cats het belangrijke olympisch kwalificatietoernooi af.