Meesseman beste rebounder op WK

Emma Meesseman, de beste rebounder op het WK, is opgenomen in het Team van het Toernooi van het achttiende wereldkampioenschap basketbal voor vrouwen in Tenerife.

De Amerikaanse Breanna Stewart werd verkozen tot MVP van het kampioenschap. De 25-jarige Meesseman werd vorig jaar op het EK in Praag ook al opgenomen in de beste vijf van het toernooi. In Tenerife schittert ze aan de zijde van de Amerikaanse vrouwen Diana Taurasi en Breanna Stewart, de Spaanse Astou Ndour en de Australische Liz Cambage. De cijfers van Meesseman zijn met gemiddeld 18,5 punten en 10,7 rebounds indrukwekkend. Onze landgenote liet de voorbije zomer het WNBA-seizoen aan haar voorbijgaan om zich optimaal met de Belgian Cats te kunnen voorbereiden op het WK. Dat loonde, want de Belgische vrouwen behaalden een historische vierde plaats in de eindafrekening.

Ontgoocheld

Emma Meesseman was na afloop van de troostfinale met de Belgian Cats op het WK basketbal ontgoocheld over het missen van de bronzen medaille. "Op dit moment zijn we teleurgesteld", stak Meesseman na afloop van wal. "Zo dichtbij een medaille komen, doet pijn. Maar ik ben er zeker van dat we de komende weken ook trots zullen zijn op ons parcours. Vierde van de wereld, dat is enorm. Enkele maanden geleden zouden we met twee handen hebben getekend voor een plek in de top acht van de wereld."