Meerdere coronagevallen bij KV Oostende

KVO maakt het bericht zelf bekend op z'n website: "Meerdere kernspelers zijn gisteren positief getest op covid-19. We maken niet bekend hoeveel spelers, noch de namen van de spelers die positief hebben getest, ongeacht speculatieve rapporten die nu verschijnen. Alle huidige berichtgeving in de pers blijft dan ook speculatie. Het enige wat we kunnen bevestigen is dat we zaterdag 11 spelers op het veld zullen hebben en 7 op de bank. Alle spelers en staf hebben een enorm verlangen om revanche te nemen op deze tegenstander. We zijn meer dan ooit een team en we zijn klaar voor de strijd! Kom op KVO!"

KV Oostende deelt de achtste plaats met KV Kortrijk. De twee spelen zaterdagnamiddag tegen elkaar in de Diaz Arena, om 16u15.