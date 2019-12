Elk jaar vindt het weekend voor Kerstmis de Kerstcorrida in Deerlijk plaats en dit al voor de 36 e keer. Ook in deze regenachtige editie staan meer dan 3000 deelnemers aan de start voor een omloop in de straten van Deerlijk.

Meer dan 3000 deelnemers warmden zich op met opzwepende beats in Deerlijk. En dat was nodig, want de weergoden waren Deerlijk dit jaar niet gunstig gezind. Het slechte weer leek Ward Vanderkelen in elk geval niet te deren. Hij won er voor de vierde keer op rij de 15 km. Bij de vrouwen pakte Eveline De Blauwe verrassend de bloemen. Op de vijf kilometer wonnen Hans Omey en Anneleen van de Rivière.