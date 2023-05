Mechelen maakt gelijk tegen Oostende

Domien Loubry wees met 25 punten de weg voor de Kangoeroes. De 16 punten van Nikola Jovanovic volstonden niet voor Oostende. Na de 87-77 overwinning van Oostende woensdag houden beide ploegen elkaar in evenwicht (1-1).



Antwerp verloor woensdag thuis met 59-77 maar nam zijn revanche tegen Limburg. Na een evenwichtige eerste helft (30-29) maakten de Giants het verschil in het derde kwart (41-50). Jean-Marc Mwema en Reggie Upshaw deelden de uitblinkersrol voor Antwerp met 15 punten. Alexander Stein maakte 17 punten voor Limburg.

De halve finales van de nationale play-offs worden gespeeld in een 'best of five'. In de play-offs van de BNXT League stond deze vrijdag de heenwedstrijd van de tweede ronde op het programma. Charleroi nam een optie op kwalificatie door met 61-84 te winnen bij Brussels, met 20 punten van Jhivvan Jackson. In het andere Belgische onderonsje versloeg Aalst Leuven met 81-75. Joshua Price en Jordan Walker eindigden elk met 27 punten voor Aalst.



Luik legde Landstede Hammers met 94-79 over de knie, met Niels Van Den Eynde (34 punten) als belangrijkste afwerken. Bergen versloeg Yoast United. Jure Zubac scoorde 24 punten en benutte 13 rebounds.