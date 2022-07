Mbo Mpenza nieuwe voorzitter Mandel United

Voormalig Congolees voetballer Mbo Mpenza is de nieuwe voorzitter van de Izegemse voetbalploeg Mandel United. De ploeg dreigde te verdwijnen uit eersteklas, maar daar is nu dus een oplossing voor gevonden.

De voormalige voetballer, bij onder meer KV Kortrijk en RSC Anderlecht, zal nu de Izegemse ploeg Mandel United leiden. Dat kondigt Mpenza zelf aan op Facebook: "Het is met grote trots dat ik vandaag mijn mandaat als voorzitter aankondig. Een missie die mij werd aangeboden door de nieuwe meerderheidsaandeelhouder van de club, die de aandelen van de Strive Football Group overkocht."

United

"Ons hoofddoel is een team creëren dat zal zorgen voor financiële stabilisatie en op sportief niveau zal presteren met een competente en competitieve groep."

Mpezna was vorig jaar nog actief als technisch directeur bij Moeskroen. Maar na enkele maanden werd hij samen met trainer Enzo Scifo ontslagen. Toch laat hij Moeskroen niet helemaal achter zich liggen.

"Mensen die mij kennen weten dat verenigen deel uitmaakt van mijn normen en waarden. Ik vind het belangrijk om de krachten van het opleidingscentrum van Izegem samen te brengen met de kwaliteiten van de opvoeders, coaches en verantwoordelijken in Moeskroen. Zo wil ik hoop geven aan een regio die dankzij het voetbal op de kaart is gezet. Het sleutelwoord is united: lokaal, ambitieus project, over de taalgrens heen. Maar vooral: van en voor iedereen."