Mbaye Leye zet punt achter carrière

Leye schrijft dat na achttien jaar in het voetbal het moment om afscheid te nemen is gekomen. "Ik heb altijd geweten wat ik wil en na dit formidabel jaar bij Moeskroen is de tijd rijp om de laatste bladzijde als voetballer om te slaan", stelt Leye, die dankwoorden klaar heeft voor "iedereen die van dichtbij of veraf heeft bijdragen aan dit mooie en onverhoopte avontuur".

Mbaye Leye debuteerde in het seizoen 2007-2008 in de Belgische competitie bij Zulte Waregem. Hij droeg ook het shirt van AA Gent, Standard, Lokeren en Eupen. Vorige zomer ruilde hij de Panda's voor Moeskroen. In zijn laatste seizoen trof de aanvaller zeven keer raak in 25 wedstrijden. De Senegalees, die een handvol caps verzamelde, won drie keer de Beker van België: met AA Gent (2010), Standard (2011) en Zulte Waregem (2017). In 2013 kreeg hij de Ebbenhouten Schoen als beste Afrikaanse speler in de hoogste klasse.