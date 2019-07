Mauri Vansevenant uit Eernegem heeft het eindklassement van de prestigieuze Italiaanse rittenkoers Giro Ciclistico della Valle d'Aosta gewonnen. Hij is de eerste Belgische winnaar sinds Luc Wallays in 1983.

Winst in de slotrit was er voor de Italiaan Andrea Bagioli. Vansevenant wint het eindklassement voor de Brit Adam Hartley en de Nederlander Kevin Inkelaar. Begin juli won de Eernegemnaar al het eindklassement in de Tour du Piémont Pyrénéen.